Жительница Новосибирска подарила свои волосы онкобольной девочке

24-летняя жительница Новосибирска Анастасия Бочкарёва пожертвовала 20 сантиметров своих волос для создания парика девочке, больной раком. Решение помочь пришло к ней после того, как она узнала о сборе волос для онкобольных детей, пишет КП-Новосибирск.

Тема онкологии глубоко затронула Анастасию на личном опыте — её дедушка долгое время боролся с раком гортани. Девушка стала свидетельницей того, как он проходил курсы химиотерапии, постепенно угасал и даже отшучивался по поводу выпадения волос.

В прошлом году Анастасия увидела рекламу благотворительного фонда, занимающегося сбором волос, и, имея длинные волосы, решила внести свой вклад. В салоне она сама отрезала свою косу и отправила её в Санкт-Петербург.

Позже ей сообщили, что её волосы были использованы для парика девочки из Бийска. Анастасия получила видео, где ребёнок с радостью примеряет новую причёску, и выразила надежду, что её поступок вдохновит других людей на добрые дела.

