Новосибирские дачники борются с осами при помощи бутылочных ловушек

В Новосибирской области активизировались осы, которые наносят значительный ущерб садовым участкам.

Как сообщила изданию "АиФ Новосибирск" кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина, эти насекомые в первую очередь атакуют виноград, повреждая ягоды и унося их куски в гнезда.

Агроном рекомендует эффективный способ борьбы с помощью самодельных ловушек из пластиковых бутылок. Для этого нужно отрезать верхнюю часть бутылки на 15 сантиметров, на дно поместить ароматный сладкий сироп или варенье, а затем вставить горлышко обратно в виде воронки и зафиксировать скотчем. Осы, привлеченные запахом, проникают внутрь, но не могут выбраться обратно.

Для уничтожения осиных гнезд специалист советует проводить обработку в ночное время, когда насекомые наименее активны. Гнезда, которые обычно располагаются под крышами, в сараях и других укромных местах, следует срезать ножом прямо в полиэтиленовый пакет, надетый на палку, после чего плотно завязывать. При этом обязательно использовать средства защиты, включая маску от комаров.

Эксперт подчеркивает, что осы представляют серьезную угрозу для урожая, особенно для виноградников, поэтому своевременные меры борьбы помогают сохранить плоды и сделать пребывание на даче более комфортным.

