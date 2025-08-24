Пассажирку рейса Новосибирск-Москва связали после нападения на экипаж

Рядовой рейс авиакомпании «Победа» из Новосибирска в Москву обернулся ЧП на борту: одна из пассажирок устроила дебош и напала на бортпроводников. Утихомирить женщину удалось только силой, связав ее до конца полета. Об этом сообщает телеграм-канал Aviaincident.

Инцидент начался практически сразу после вылета из Толмачёво. По словам очевидцев, уже через семь минут после взлета одна из пассажирок стала демонстрировать неадекватное поведение. Экипаж предпринял попытку урезонить ее, вручив письменное предупреждение с правилами поведения на борту. В ответ пассажирка скомкала документ и швырнула его в лицо стюардессе.

Конфликт достиг своего пика в переднем вестибюле самолета. Когда женщина потребовала отдать ей служебный телефон, на который сотрудники снимали происходящее, и получила отказ, она перешла к физической агрессии. Дебоширка набросилась на старшего бортпроводника и ее коллегу, нанеся им несколько ударов по голове.

Увидев это, на помощь экипажу пришли другие пассажиры. Совместными усилиями женщину удалось оттащить и обездвижить до конца полета, чтобы обеспечить безопасность на борту.

По прибытии в столичный аэропорт Шереметьево на трапе самолета нарушительницу уже ожидали сотрудники полиции. Пострадавшие стюардессы от госпитализации отказались и сразу направились в линейный отдел для составления заявления на агрессивную пассажирку.

