Реку Обь под Новосибирском залило неизвестной пеной

Жители Новосибирска вновь бьют тревогу из-за загрязнения Оби: популярное место отдыха в районе улиц Штормовой и Самаркандской покрылось слоем неизвестной химической пены. Это уже не первый подобный случай, вызывающий серьезное беспокойство у горожан.

Об очередном инциденте на своей странице в социальных сетях сообщил новосибирский депутат Антон Бурмистров, опубликовав кадры с места происшествия. На видео видно, как поверхность реки покрыта густой пеной, которую течением разносит по акватории.

Как сообщают очевидцы, источником загрязнения, по всей видимости, является сточная труба, которую местные жители считают ливневой канализацией. Именно из нее в реку попадает вещество, которое при контакте с водой и образует пену.

Особую тревогу вызывает тот факт, что загрязнение происходит в месте, активно используемом горожанами для отдыха, купания и рыбалки. Появление химической пены в рекреационной зоне ставит под угрозу не только состояние местной экосистемы, но и здоровье людей. Состав и степень опасности вещества, попавшего в главную водную артерию города, пока остаются неизвестными.

Ранее Сиб.фм писал, что птицефабрику «Ново-Барышевская» оштрафовали за невыносимый запах.