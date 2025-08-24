82.76% -1.2
24 августа
19:51
сегодня 19:00
общество

Температура воды в реке Чербуза достигла 57 градусов

Фото: Сиб.фм

В новосибирском Академгородке зафиксирован аномальный нагрев воды в реке Чербуза.

Местные жители измерили температуру воды с помощью термометров и сообщили о показателях в 57 градусов Цельсия.

По данным измерений, проведенных возле насыпи между улицами БМ и Арбузова, вода достигла максимальной температуры. На небольшом мостике через реку температура воды составила 32 градуса, что также значительно превышает нормальные сезонные показатели.

Информация о необычном явлении была распространена через сообщества Академгородка в социальных сетях. Местные жители выразили обеспокоенность столь значительным повышением температуры воды в реке.

Ранее сообщалось, что вода в реках Новосибирской области может подняться выше нормы на метр из-за паводка.

Кристина Уколова
Журналист

