В Новосибирске разыскивают пропавшую 21-летнюю Анастасию Маркову

Поисковый отряд «Лиза Алерт» объявил о розыске 21-летней Анастасии Сергеевны Марковой, которая ушла из дома и не вернулась 20 августа 2025 года.

С этого времени ее местонахождение остается неизвестным.

Приметы пропавшей: рост 164 сантиметра, нормальное телосложение, русые волосы, серо-голубые глаза. Особых примет нет. В день исчезновения была одета в черную кофту, черную футболку с белой надписью на груди, брюки и черную кепку.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Анастасии Марковой, просят незамедлительно сообщить на круглосуточную горячую линию поискового отряда 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный) или по единому номеру экстренных служб 112.

