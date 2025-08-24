В новосибирских лесах начался сезон сбора опят

В лесах Новосибирской области открылся сезон опят, которые активно пошли в рост на деревьях и пнях.

По наблюдениям грибников, этот год обещает быть особенно урожайным для любителей "тихой охоты".

Опята ценятся за свою узнаваемость и удобство сбора — они растут большими группами, что значительно упрощает их поиск. Специалисты отмечают, что существует несколько разновидностей этих грибов: летние, осенние, зимние и луговые, которые отличаются размером шляпки от 2 до 12 сантиметров, высотой ножки от 10 до 15 сантиметров и цветовой гаммой от светло-медового до темно-коричневого оттенков.

Отличительными признаками опят являются белые пластинки под шляпкой с характерными чешуйками, наличие кольца на ножке и плотная ароматная мякоть. Наиболее удачными местами для сбора считаются лиственные и смешанные леса.

