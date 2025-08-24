В Верх-Туле прошел юбилейный фестиваль «Казан-Мангал»

23 августа в поселке Верх-Тула состоялся пятый юбилейный фестиваль добрососедства, дружбы и национальной кухни «Казан-Мангал».

На лесной поляне собрались 14 команд, которые соревновались в приготовлении блюд в казанах и на мангалах.

Депутат Государственной Думы РФ, вошедший в состав жюри, отметил, что выбрать лучшую команду было крайне сложно, поскольку все представленные блюда отличались высоким вкусом. По словам парламентария, все команды-участники были признаны победителями и получили призы в различных номинациях. Он подчеркнул, что фестиваль стал ярким праздником, позволяющим познакомиться с культурой разных народов России через национальную кухню и живое общение.

Команды были награждены в оригинальных номинациях: «Драники» получили диплом за самое изысканное блюдо, «В гостях у русской сказки» — за самую интересную легенду происхождения рецепта, а команда «Мы» — за лучшее сочетание продуктов в национальном блюде.

Отдельно отметили мастерство поваров: дипломы «Повар — душа компании» получили Елена Запороженко (команда «Багша») и Виолетта Смирнова (команда «Мы»), звание «Шеф-повар года 2025» досталось Санубаре Ильёсовой (команда «Дачники-удачники»), а Светлана Артемьева (команда «Сибиряночки») была удостоена диплома «Шеф-повар легенда».

Особый приз — казан — получил повар Назиров Хуршед Хошимович за прекрасный плов, а команде «Багша» вручили тандыр за кулинарные достижения.

