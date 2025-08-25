82.76% -1.2
сегодня 08:38
общество

25 августа возможны колебания магнитного поля в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

Сегодня, 25 августа, магнитное поле Земли будет оставаться относительно спокойным ночью, но с утренним повышением активности до трёх баллов.

По данным Лаборатории Солнечной астрономии РАН, вероятность магнитных бурь в этот день составляет 31%, а геомагнитных возмущений — 40%. Влияние на повседневную жизнь новосибирцев, скорее всего, будет минимальным, но для чувствительных людей возможны незначительные проявления, связанные с изменениями в магнитосфере.

Специалисты следят за ситуацией, поскольку солнечные вспышки, включая две вспышки класса M, могут вызывать короткие магнитные аномалии.

Напомним, что в Новосибирске климатолог Алексей Непомнящих заявил об аномальной погоде в сентябре.

Валерия Митрохина
Журналист

