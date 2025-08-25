82.76% -1.2
сегодня 07:18
общество

Новосибирск вошел в десятку самых цифровизированных городов России

Фото: Сиб.фм

Столица Сибири заняла место в десятке лучших городов России по уровню цифровизации, согласно индексу «IQ городов».

Уточняется, что первое место в рейтинге заняли Москва, Петербург и Казань, а Новосибирск оказался среди лидеров, уступив только этим трем городам. В десятку также вошли Пермь, Челябинск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Красноярск и Воронеж.

Индекс разработан для участников федерального проекта Минстроя России, направленного на оптимизацию коммунальных служб, развитие «умного» города и внедрение инноваций в социальную сферу.

Напомним, что в Новосибирске новый iPhone 17 будет стоит до 500 тысяч рублей.

Валерия Митрохина
Журналист

