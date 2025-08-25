Сотрудники НОВИКОМа по всей России приняли участие в донорской акции

Сотрудники банка НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» – центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) приняли участие в акции «День донора». Она прошла в разных регионах страны при поддержке Союза машиностроителей России и Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Донорство — это реальный вклад в спасение человеческих жизней. Кровь ежедневно необходима врачам для экстренной помощи, сложных операций и лечения пациентов.

НОВИКОМ поддерживает донорское движение с 2013 года. Многие сотрудники сдают кровь регулярно, а некоторые уже удостоены звания «Почетный донор России». В этот раз акция объединила работников банка в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Новосибирске, Тольятти и Перми. В столице кровь сдавали в Городской клинической больнице №52 и Центре крови ФМБА, в других городах — в региональных центрах службы крови.

«В основе корпоративной культуры НОВИКОМа — объединение ради достижения значимых целей. Донорское движение отражает эти ценности и показывает, что взаимопомощь и ответственность — это не просто слова, а реальная практика. Мы гордимся тем, что наши коллеги по всей стране делают этот осознанный выбор и помогают тем, кому это жизненно необходимо», — отметила старший вице-президент банка НОВИКОМ Ольга Карасева.

СоюзМаш и ФМБА ведут системную работу по развитию добровольного донорства в России. Программа охватывает более тысячи предприятий. Воронежское региональное отделение СоюзМаш, куратором которого является Председатель Правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева, с 2017 года регулярно проводит акции по сдаче крови в организациях и вузах региона.

