82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
25 августа, 17:15
пробки
5/10
погода
+20.3°C
курсы валют
usd 80.74 | eur 93.62
82.76% -1.2
сегодня
25 августа, 17:15
пробки
5/10
погода
+20.3°C
курсы валют
usd 80.74 | eur 93.62
сегодня 14:21
общество

Суд продлил арест коммерсанта, обвиняемого в мошенничестве при муниципальных контрактах в Новосибирске

Фото: freepik

Карасукский районный суд продлил на три месяца срок содержания под стражей гендиректора ООО «Предприятие противопожарных работ».

По данным Судов общей юрисдикции Новосибирской области, его обвиняют в мошенничестве при исполнении муниципальных контрактов на монтаж пожарных систем в школах Карасука и района. Вместо проектного оборудования фирма установила дешевые аналоги, что поставило под угрозу безопасность.

По версии следствия, таким образом было похищено более 2,5 миллионов рублей из бюджета.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске двое бывших мужей пытаются забрать детей у проститутки.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Александр Борисов
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.