Суд продлил арест коммерсанта, обвиняемого в мошенничестве при муниципальных контрактах в Новосибирске

Карасукский районный суд продлил на три месяца срок содержания под стражей гендиректора ООО «Предприятие противопожарных работ».

По данным Судов общей юрисдикции Новосибирской области, его обвиняют в мошенничестве при исполнении муниципальных контрактов на монтаж пожарных систем в школах Карасука и района. Вместо проектного оборудования фирма установила дешевые аналоги, что поставило под угрозу безопасность.

По версии следствия, таким образом было похищено более 2,5 миллионов рублей из бюджета.

