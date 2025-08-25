В аэропорту Толмачёво Новосибирска задерживаются восемь рейсов S7 Airlines

Новосибирцев предупредили о задержке рейсов.

Сегодня, 25 августа, в новосибирском аэропорту Толмачёво наблюдаются массовые задержки рейсов авиакомпании S7 Airlines.

По данным онлайн-табло, вовремя не смогли прибыть сразу восемь рейсов, в том числе из Якутска, Пекина, Братска, Талакана, Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского и Владивостока.

Причины задержек не уточняются. Пассажирам рекомендуется следить за актуальной информацией.

