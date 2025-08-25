В Новосибирской области стартовал сбор кедровых орехов

Сбор кедровых орехов в Новосибирской области разрешен с 25 августа.

С 25 августа в Новосибирской области официально разрешен сбор кедровых орехов. Минприроды региона напомнило, что за соблюдением правил будет следить инспекция, проводя регулярные патрули в местах произрастания кедровых сосен.

В ведомстве предупредили о штрафах за нарушения: для граждан — от 200 до 500 рублей, для должностных лиц — от 500 до 1000 рублей, для юридических — от 5 до 10 тысяч рублей.

Запрещена также рубка деревьев при сборе шишек.

