82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
25 августа, 13:53
пробки
4/10
погода
+19.4°C
курсы валют
usd 80.74 | eur 93.62
82.76% -1.2
сегодня
25 августа, 13:53
пробки
4/10
погода
+19.4°C
курсы валют
usd 80.74 | eur 93.62
сегодня 09:16
общество

В Новосибирской области стартовал сбор кедровых орехов

Фото: freepik

Сбор кедровых орехов в Новосибирской области разрешен с 25 августа.

С 25 августа в Новосибирской области официально разрешен сбор кедровых орехов. Минприроды региона напомнило, что за соблюдением правил будет следить инспекция, проводя регулярные патрули в местах произрастания кедровых сосен.

В ведомстве предупредили о штрафах за нарушения: для граждан — от 200 до 500 рублей, для должностных лиц — от 500 до 1000 рублей, для юридических — от 5 до 10 тысяч рублей.

Запрещена также рубка деревьев при сборе шишек.

Напомним, что в Новосибирске климатолог Алексей Непомнящих заявил об аномальной погоде в сентябре.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.