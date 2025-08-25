В зоопарке Новосибирска устроили праздничный пир для медведицы Вали

В честь 78-летия Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило сотрудники подготовили особый сюрприз для одной из его обитательниц — медведицы Вали.

Вместо традиционного праздничного торта для сотрудников устроили пир для хищницы, накрыв для неё стол с богатым угощением. В меню вошли свежие фрукты, овощи, разнообразные ягоды и даже свежая выпечка.

За праздничной трапезой медведицы смогли понаблюдать посетители. Постоянный гость зоопарка Сергей Ильтяков не только увидел это зрелище, но и заснял его на видео. На кадрах видно, как Валя с явным удовольствием дегустирует угощения: начинает она с облепихи, затем методично перебирает другие лакомства из своей миски, а на десерт выбирает целую буханку хлеба.

Этот необычный праздник для животного стал одним из многих мероприятий, посвященных юбилею зоопарка. Он остается одним из крупнейших и наиболее посещаемых культурных учреждений города, любимым как новосибирцами, так и гостями мегаполиса.

Ранее Сиб.фм писал о том, что директор Новосибирского зоопарка Шило получил благодарность президента.