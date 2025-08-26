ГТРК «Новосибирск» организует техно-квест на форуме «Технопром-2025»

В рамках XII Международного форума «Технопром-2025» ГТРК «Новосибирск» проведет специальный технологический квест для гостей и участников мероприятия.

Как сообщается в программе форума, интерактивное приключение позволит погрузиться в мир высоких технологий, проверить эрудицию и проявить творческие способности.

Мероприятие запланировано на 28 августа с 13:00 до 16:30. Участникам предстоит пройти специальный маршрут, выполнить задания и собрать печати. Старт и финиш квеста будут расположены у мобильной студии ГТРК «Новосибирск» на первом этаже Экспоцентра.

Организаторы подготовили ценные призы для самых успешных участников. Техно-квест станет частью масштабной выставки и культурной программы форума, который традиционно собирает ведущих экспертов в области технологий и инноваций. Мероприятие направлено на популяризацию научно-технических знаний и создание интерактивной площадки для взаимодействия участников форума.

Ранее сообщалось, что локации «Технопрома» получили имена в честь великих российских ученых.