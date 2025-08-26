Минпросвещения предложило расписание школьных каникул для новосибирских школьников на следующий учебный год

Министерство просвещения России разработало предварительные рекомендации по расписанию каникул для школ, работающих по системе четвертей в 2025-2026 учебном году.

Согласно проекту, осенние каникулы планируются с 25 октября по 2 ноября 2025 года и будут соединены с официальными праздничными днями 3-4 ноября, что продлит период отдыха.

Зимние каникулы предложено провести с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года, обеспечив школьникам продолжительный новогодний отдых. Весенние каникулы рекомендованы с 28 марта по 5 апреля 2026 года, а завершить учебный год предполагается 27 мая 2026 года с началом летних каникул.

В министерстве подчеркивают, что продолжительность любого каникулярного периода не должна быть менее семи календарных дней. Для первоклассников предусмотрены обязательные дополнительные каникулы в феврале продолжительностью одну неделю.

При этом окончательное утверждение графика каникул остается за администрациями образовательных учреждений. Школы могут самостоятельно формировать расписание, используя федеральные рекомендации в качестве ориентира.

