Губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял участие в торжественной церемонии вручения автомобилей многодетным семьям, воспитывающим семерых и более детей.

Мероприятие состоялось на площади перед Государственным концертным залом имени А.М. Каца.

В рамках программы 27 семьям из 18 муниципальных образований региона были переданы семиместные автомобили «Лада Ларгус» отечественного производства. Среди получателей транспорта — семьи, в которых воспитываются от семи до пятнадцати детей.

Губернатор отметил, что программа поддержки многодетных семей реализуется в области с 2012 года. За это время почти 250 семей получили автомобили. В последние годы выбор останавливается на моделях «Ларгус» due to их вместительности. Травников добавил, что благодаря оптимизации закупочных процедур в этом году удалось вручить 27 автомобилей до начала учебного года.

Всего в Новосибирской области насчитывается 43 890 многодетных семей, состоящих на учете в органах социальной защиты. Из них 497 семей воспитывают семерых и более детей. В 2024 году автомобили также получили пять многодетных семей, взявших на воспитание детей из Луганской Народной Республики. За годы реализации программы семьи получали автомобили марок «Лада Ларгус», «Лада Калина» и «Лада Гранта Куб».

