Новосибирские ученые разработали метод прогнозирования гипертонии

Ученые Новосибирского медицинского университета создали и запатентовали инновационный метод раннего выявления рисков развития артериальной гипертензии.

Как сообщает ТАСС, разработка позволяет прогнозировать вероятность возникновения заболевания до появления клинических симптомов.

Методика основана на комплексной оценке нескольких параметров: измерения диаметра артерии до и после снятия давления манжетой, анализа уровня холестерина и определенных биохимических показателей крови. Специальная алгоритмическая формула интегрирует эти данные для расчета индекса сосудистой функции.

Согласно патентной документации, изобретение относится к области кардиологии и предназначено для прогнозирования эндотелиальной дисфункции у пациентов. Метод позволяет осуществлять доклиническое выявление развивающейся патологии сердечно-сосудистой системы, что особенно важно для профилактики и раннего начала терапии.

