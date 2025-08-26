Новосибирцы столкнулись с массовой рассылкой фальшивых писем от имени ГИБДД

В Новосибирске зафиксирована новая схема мошенничества с рассылкой поддельных уведомлений о штрафах за нарушение ПДД.

Как предупреждает портал «Объясняем РФ», жители города получают письма по электронной почте и в мессенджерах, которые маскируются под официальные сообщения от Госавтоинспекции.

Мошенники используют убедительно подделанные документы в формате PDF, содержащие личные данные получателей — фамилию, имя и номер автомобиля. В письмах присутствует кнопка «Оплатить сейчас», которая перенаправляет на фишинговый сайт. Введенные на этом сайте данные банковских карт мгновенно попадают к мошенникам.

Специалисты по кибербезопасности рекомендуют горожанам не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений и не скачивать вложения от неизвестных отправителей. Проверять наличие настоящих штрафов следует исключительно через официальные сервисы — портал государственных услуг или сайт ГИБДД. В случае получения подобного письма рекомендуется немедленно удалить его и заблокировать отправителя.

