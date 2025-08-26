В Бердске Новосибирской области автомобиль после ДТП снес троих пешеходов

Девушка с детьми пострадали после аварии.

Вчера, 25 августа, в Бердске Новосибирской области иномарка после столкновения с другим автомобилем сбила троих пешеходов — женщина за рулем Nissan не уступила дорогу Kia, в результате чего последняя была отброшена в сторону. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.

Машина врезалась в столб и в результате ДТП задела 23-летнюю девушку, двухлетнюю девочку и младенца — все пострадавшие были госпитализированы в тяжелом состоянии.

