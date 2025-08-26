В Красноярске задержан мужчина, устроивший фейерверк на фестивале

В Красноярске полиция задержала 48-летнего местного жителя за несанкционированный запуск пиротехники в ходе семейного фестиваля «БроДариДобро».

По информации издания «МК-Красноярск», мужчина объяснил свои действия желанием сделать «подарок организаторам и гостям праздника».

Инцидент произошел в месте массового скопления людей. В результате один из зарядов попал прямо в толпу. По предварительным данным, пострадали женщина и несовершеннолетняя девочка. Взрослой с травмами потребовалась срочная госпитализация, а ребенку была оказана необходимая медицинская помощь.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по данному факту. В рамках расследования устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также проверяется, соблюдали ли организаторы фестиваля установленные правила безопасности для массовых мероприятий.

Стоит отметить, что незаконный запуск фейерверков вблизи людей является административным правонарушением. Однако если в результате таких действий был причинен вред здоровью, виновное лицо может понести уже уголовную ответственность.

Ранее Сиб.фм уже писал о подобном инциденте, когда красноярцы пострадали от взрыва пиротехники во время празднования.