В Новосибирске найдено тело пропавшей журналистки Ирины Самаховой

Тело 69-летней журналистки Ирины Самаховой, пропавшей в июле этого года, было обнаружено в лесном массиве вблизи Речкуновки.

Как сообщили в группе поиска, информация о трагической находке поступила в понедельник, 25 августа.

Известный в Академгородке журналист и пенсионерка из Нового поселка вышла из дома 16 июля и не вернулась. По имеющейся информации, женщина страдала гипертонией, что могло повлиять на ее состояние.

В настоящее время обстоятельства смерти устанавливаются правоохранительными органами. Тело было обнаружено в лесной зоне после продолжительных поисковых мероприятий. Коллеги и близкие выражают соболезнования родственникам погибшей.

