Открытие станции метро «Спортивная» в Новосибирске планируется до 7 сентября

В Новосибирске готовятся к открытию новой станции метро «Спортивная».

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил, что приемка станции идет по графику, и на данный момент нет серьезных замечаний, которые могли бы задержать завершение работ. Проверка планируется завершиться 28 августа. Об этом он рассказал на XII Международном форуме «Технопром-2025» в студии BFM-Новосибирск.

Градоначальник отметил, что после завершения проверки потребуется время на оформление разрешения на эксплуатацию, а точная дата открытия будет объявлена после прохождения всех необходимых процедур.

Максим Кудрявцев подчеркнул, что мэрия ставит задачу открыть станцию до 7 сентября, когда в Новосибирске состоится первый матч регулярного чемпионата КХЛ.

