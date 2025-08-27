82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
27 августа, 15:55
пробки
5/10
погода
+23°C
курсы валют
usd 80.52 | eur 93.36
82.76% -1.2
сегодня
27 августа, 15:55
пробки
5/10
погода
+23°C
курсы валют
usd 80.52 | eur 93.36
сегодня 14:35
общество

Открытие станции метро «Спортивная» в Новосибирске планируется до 7 сентября

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске готовятся к открытию новой станции метро «Спортивная».

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил, что приемка станции идет по графику, и на данный момент нет серьезных замечаний, которые могли бы задержать завершение работ. Проверка планируется завершиться 28 августа. Об этом он рассказал на XII Международном форуме «Технопром-2025» в студии BFM-Новосибирск.

Градоначальник отметил, что после завершения проверки потребуется время на оформление разрешения на эксплуатацию, а точная дата открытия будет объявлена после прохождения всех необходимых процедур.

Максим Кудрявцев подчеркнул, что мэрия ставит задачу открыть станцию до 7 сентября, когда в Новосибирске состоится первый матч регулярного чемпионата КХЛ.

Напомним, что прямой эфир интервью с ключевыми спикерами и гостями форума можно посмотреть ЗДЕСЬ.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.