Сентябрь в Новосибирске ожидается аномально теплым

Погода в Новосибирске в сентябре 2025 года может преподнести сюрприз, отклонившись от климатической нормы.

Традиционно в начале месяца в городе уже наступает резкое похолодание, а «бабье лето» приходит лишь в середине сентября, но в этом году ситуация может сложиться иначе.

Согласно предварительному прогнозу сервиса «Яндекс Погода», первая декада сентября будет необычно теплой — температура воздуха сохранится в пределах +17...+19 градусов. Вторая декада окажется немного прохладнее, со средними показателями около +14 градусов. Значительное похолодание ожидается только в третьей декаде месяца.

Метеорологи не прогнозируют затяжных дождей в течение месяца. Большую часть времени погода будет пасмурной, однако несколько солнечных дней все же ожидается.

Ранее сообщалось, что последняя неделя августа в Новосибирске будет теплой с дождями.