Сотрудники МЧС проверили более 230 маломерных судов в Новосибирской области

За неделю инспекторы МЧС России провели масштабную проверку маломерных судов в Новосибирской области, в ходе которой было осмотрено более 230 плавсредств.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства, по результатам рейдов было вынесено 43 постановления об административных правонарушениях.

В МЧС подчеркнули, что основной целью проверок является не наложение штрафов, а обеспечение безопасности на водных объектах. В ведомстве отметили, что в настоящее время сохраняется повышенный риск происшествий в связи с активным периодом рыбной ловли и началом сезона охоты.

Наиболее опасными с точки зрения вероятности возникновения несчастных случаев признаны акватории рек Обь и Бердь, Новосибирское водохранилище, Бердский залив, а также озера Чаны и Малые Чаны. Инспекторы продолжают регулярные рейды для предупреждения нарушений и обеспечения безопасности судоводителей.

