В Новосибирской области стартовал международный форум «Технопром-2025»

27 августа в Новосибирской области начал работу XII международный форум технологического развития «Технопром-2025».

Тема этого года — «Наука, кадры, индустрия: ключевые факторы технологического лидерства». Организаторами мероприятия выступили правительство Российской Федерации, правительство Новосибирской области, Сибирское отделение РАН и Новосибирский государственный университет.

Официальная церемония открытия запланирована на 14:00, после чего начнет работу выставка инновационных технологий и решений. Центральным событием станет пленарное заседание, посвященное подготовке кадров для обеспечения технологического лидерства. Модератором дискуссии выступит заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, который традиционно принимает личное участие в форуме.

Форум проходит в МВК «Новосибирск Экспоцентр» на улице Станционной, 104. Для удобства участников организованы специальные транспортные маршруты: изменено расписание действующих автобусных маршрутов № 111Э и № 112, а также запущены пригородные электропоезда из Новосибирска до станции Оби.

Ранее сообщалось, что видеостудия BFM-Новосибирск проводит интервью в прямом эфире с ключевыми участниками «Технопрома».