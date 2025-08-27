82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
27 августа, 17:46
пробки
7/10
погода
+22.4°C
курсы валют
usd 80.52 | eur 93.36
82.76% -1.2
сегодня
27 августа, 17:46
пробки
7/10
погода
+22.4°C
курсы валют
usd 80.52 | eur 93.36
сегодня 15:40
общество

В новосибирском Академгородке достроят стадион на улице Часовой до конца октября

Фото: Сиб.фм

Мэр Новосибирска рассказал о развитии Академгородка.

Сегодня стартовал XII Международный форум «Технопром-2025», где в студии BFM-Новосибирск мэр Новосибирска Максим Кудрявцев рассказал о планах по благоустройству Академгородка и Советского района.

По словам градоначальника, сейчас завершается строительство стадиона на улице Часовой, который планируется сдать в эксплуатацию до конца октября 2025 года.

«Академгородок — это бренд, который знают не только в нашем городе, но и далеко за его пределами, поэтому ряд проектов мы реализуем в настоящее время. Вчера мы были на стадионе на улице Часовой, где несколько лет задача не решалась. Однако сейчас же он находится в средней степени готовности, но у нас есть уверенность, что в конце октября мы его сдадим», — заявил Максим Кудрявцев.

Напомним, что прямой эфир интервью с ключевыми спикерами и гостями форума можно посмотреть ЗДЕСЬ.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.