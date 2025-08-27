82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
27 августа, 12:09
пробки
5/10
погода
+20°C
курсы валют
usd 80.52 | eur 93.36
82.76% -1.2
сегодня
27 августа, 12:09
пробки
5/10
погода
+20°C
курсы валют
usd 80.52 | eur 93.36
сегодня 09:33
общество

Жители Новосибирской области смогут защититься от мошенников с помощью нового сервиса

Фото: Сиб.фм

С 1 сентября жители Новосибирска смогут воспользоваться новым сервисом для защиты от мошенников.

Новый сервис позволит доверить контроль над банковскими операциями родственнику или другу, который сможет подтверждать или отклонять подозрительные переводы.

Инициатива направлена на защиту пожилых людей и усиление родительского контроля за переводами подростков. Клиент сможет подтвердить или отклонить операцию в течение 12 часов после уведомления. Сервис можно подключить только самому клиенту, а банк решает, как это сделать.

В случае если клиент откажется от услуги, банк должен отключить её в течение суток.

Напомним, что мошенники получили 2,6 млрд рублей по ОСАГО в Новосибирской области.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.