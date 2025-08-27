Жители Новосибирской области смогут защититься от мошенников с помощью нового сервиса

С 1 сентября жители Новосибирска смогут воспользоваться новым сервисом для защиты от мошенников.

Новый сервис позволит доверить контроль над банковскими операциями родственнику или другу, который сможет подтверждать или отклонять подозрительные переводы.

Инициатива направлена на защиту пожилых людей и усиление родительского контроля за переводами подростков. Клиент сможет подтвердить или отклонить операцию в течение 12 часов после уведомления. Сервис можно подключить только самому клиенту, а банк решает, как это сделать.

В случае если клиент откажется от услуги, банк должен отключить её в течение суток.

Напомним, что мошенники получили 2,6 млрд рублей по ОСАГО в Новосибирской области.