Девять школ Новосибирска вошли в престижный рейтинг

Сразу девять школ Новосибирска вошли в престижный общероссийский рейтинг конкурентоспособности выпускников по версии агентства RAEX за 2025 год.

Возглавляет местный список Специализированный учебно-научный центр НГУ (СУНЦ НГУ), который подтвердил свой высокий статус, заняв 8-ю строчку в общероссийском зачете.

Помимо СУНЦ НГУ, в топ-300 лучших школ страны вошли:

• Гимназия №3 в Академгородке (105 место);

• Лицей №130 (114 место);

• Гимназия №1 (133 место);

• Инженерный лицей НГТУ (147 место);

• Образовательный центр «Горностай» (188 место);

• Православная гимназия Сергия Радонежского (211 место);

• Лицей «ИНТЕГРАЛ» (234 место);

• Гимназия №4 (297 место).

При составлении рейтинга агентство RAEX учитывает не только количество выпускников, поступивших в ведущие вузы, но и условия их зачисления. Так, выпускники, поступившие по результатам ЕГЭ, учитываются стандартно. А вот достижения олимпиадников увеличивают балл школы — их доля умножается на повышающий коэффициент. Напротив, доля абитуриентов, зачисленных на платные места, учитывается с понижающим коэффициентом и приносит учебному заведению меньше баллов.

В 2025 году произошла смена лидера на общероссийском уровне. Первое место в рейтинге занял подмосковный Физтех-лицей имени П. Л. Капицы, который смог обойти многолетнего фаворита — СУНЦ МГУ.

