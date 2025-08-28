82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
28 августа, 17:28
пробки
6/10
погода
+25.3°C
курсы валют
usd 80.44 | eur 93.34
82.76% -1.2
сегодня
28 августа, 17:28
пробки
6/10
погода
+25.3°C
курсы валют
usd 80.44 | eur 93.34
сегодня 15:16
общество

Журналистов пригласили на открытие станции метро «Спортивная» в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

Мэрия Новосибирска приглашает журналистов на открытие новой станции метро «Спортивная», однако конкретной даты не озвучивает.

Станция метро «Спортивная», строительство которой растянулось на шесть лет, наконец готова к открытию, но дату этого события власти пока так и не объявили.

Однако сегодня в Telegram-канале «Мэрия для СМИ» появилась информация о том, что журналисты могут пройти аккредитацию для участия в мероприятии. Возможно, это объявление может означать долгожданное открытие станции.

Напомним, что вчера, 27 августа, на XII Международном форуме «Технопром-2025» в студии BFM-Новосибирск мэр Новосибирска Максим Кудрявцев рассказал, что приемка станции идет по графику, и на данный момент нет серьезных замечаний. Он также подчеркнул, что мэрия ставит задачу открыть станцию до 7 сентября, когда в Новосибирске состоится первый матч регулярного чемпионата КХЛ.

Ранее Сиб.фм также рассказывал о том, почему станцию метро «Спортивная» не смогли сдать вовремя и что на это повлияло.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Александр Борисов
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.