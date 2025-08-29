Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев отмечает 50-летний юбилей

29 августа новосибирскому градоначальнику Максиму Кудрявцеву исполняется 50 лет. Вспоминаем основные вехи из жизни политика, а также то, чем он запомнился на посту мэра.

Жизненный путь

Кудрявцев родился в 1975 году в поселке Первомайское Алтайского края в семье педагогов. С серебряной медалью он окончил школу Горно-Алтайска, где директором совхоза-техникума работал его отец.

О своем детстве чиновник ранее рассказывал юнкорам Сиб.фм. В частности он говорил, что в четвертом классе пошел в секцию по самбо.

«На первую тренировку я пришёл в шерстяных носках, у меня был вместо куртки старый школьный пиджак, с которого срезали пуговицы, и мамин пояс от халата, потому что форму было не купить», – рассказывал Кудрявцев.



В родной край, теперь ставший прекрасным местом для отдыха, Максим Кудрявцев вернулся, закончив магистратуру Новосибирского государственного технического университета по технике и технологии радиоэлектронных средств и средств связи, начал работать инженером-измерителем в производственной лаборатории «Электросвязь» Республики Алтай и вскоре «вырос» до её начальника. Потом его направили руководить более крупным и солидным предприятием — Омским филиалом «Ростелекома», раз в десять превышающим по объёмам Горно-Алтайский.



В 2011-м Максим Кудрявцев возглавил макрорегиональный филиал «Сибирь», обслуживающий 12 субъектов СФО, от Омска до Читы. Позже сделал ещё один рывок в карьерном росте: стал вице-президентом в масштабах всей компании «Ростелеком». За это время успел, между прочим, и второе высшее, на этот раз — экономическое, образование получить в Новосибирской академии экономики и управления.

В 2015 году был избран депутатом Законодательного собрания Новосибирской области. Работал заместителем председателя комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Законодательного собрания.



В 2016 году Кудрявцев ушёл в Государственную Думу. Новосибирцы избрали его депутатом от «Единой России» по Центральному одномандатному избирательному округу № 136. В нижней палате парламента вошёл в состав партийной фракции, занимал должность заместителя председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Выступил соавтором 45 законодательных инициатив.

С апреля 2022 года по апрель 2024 года работал заместителем губернатора Новосибирской области. Удостоен благодарности президента РФ, выпускник «Школы губернаторов».

16 апреля 2024 года Максим Георгиевич избран на должность мэра Новосибирска. Градоначальник женат больше 20 лет. Его супруга по образованию врач. У них есть дочь, сейчас ей 18 лет.

«Учился я всегда хорошо. Школу окончил с серебряной медалью, а жена с золотой. Посмотрим, с какими успехами дочь закончит школу. В семье у нас всегда всё было хорошо. Жена и дочь меня во всём поддерживают», ­— рассказывал ранее мэр в интервью Сиб.фм.

Кудрявцев не перевозил свою семью из столицы Сибири, когда работал в Москве. Мэр — член партии «Единая Россия». В декабре 2024 года был избран в президиум новосибирского регионального отделения партии.

Чем запомнился новый мэр

Первое с чего начал свою работу Кудрявцев на посту мэра — обновлять кадровый состав в департаментах муниципалитета и в городской администрации. По подсчетам опрошенных Сиб.фм экспертов, за год половину ключевых руководящих постов заняли новые люди: со многими их них Максим Георгиевич работал ранее.

Опрошенные Сиб.фм эксперты признают: кадровый состав в мэрии обновился существенно. Также они солидарно отметили: Новосибирск стал чище с приходом Кудрявцева.

«Оказалось, что можно просто вдвое увеличить штат работающих дворников, и катастрофы для бюджета никакой не случится. Газоны тоже стали обновляться, это заметно. Кудрявцев не смог реализовать все пункты своей предвыборной программы, но позитивных изменений нельзя не заметить», — сказал один из экспертов.

Можно также отметить работу Максима Кудрявцева в медиаполе. Его команда активно ведет телеграм-канал, оперативно реагируя на позитивные и негативные события города. Сам же градоначальник регулярно попадает в лидеры самых упоминаемых мэров в Сибирском федеральном округе.

Среди принятых Кудрявцевым решений на посту мэра можно отметить введений ограничений для электросамокатов, ужесточение санкций к недобросовестным подрядчикам, а также распоряжение закапывать коммунальные ямы быстрей, чтобы не допускать заброшенных разрытий (а если такие будут — им нужно давать фамилии, считает мэр Новосибирска).