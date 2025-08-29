82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
29 августа, 10:36
пробки
4/10
погода
+20.4°C
курсы валют
usd 80.29 | eur 93.48
82.76% -1.2
сегодня
29 августа, 10:36
пробки
4/10
погода
+20.4°C
курсы валют
usd 80.29 | eur 93.48
сегодня 09:00
политика

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев отмечает 50-летний юбилей

Телеграм-канал Максима Кудрявцева

29 августа новосибирскому градоначальнику Максиму Кудрявцеву исполняется 50 лет. Вспоминаем основные вехи из жизни политика, а также то, чем он запомнился на посту мэра.

Жизненный путь

Кудрявцев родился в 1975 году в поселке Первомайское Алтайского края в семье педагогов. С серебряной медалью он окончил школу Горно-Алтайска, где директором совхоза-техникума работал его отец.

О своем детстве чиновник ранее рассказывал юнкорам Сиб.фм. В частности он говорил, что в четвертом классе пошел в секцию по самбо.

«На первую тренировку я пришёл в шерстяных носках, у меня был вместо куртки старый школьный пиджак, с которого срезали пуговицы, и мамин пояс от халата, потому что форму было не купить», – рассказывал Кудрявцев.


В родной край, теперь ставший прекрасным местом для отдыха, Максим Кудрявцев вернулся, закончив магистратуру Новосибирского государственного технического университета по технике и технологии радиоэлектронных средств и средств связи, начал работать инженером-измерителем в производственной лаборатории «Электросвязь» Республики Алтай и вскоре «вырос» до её начальника. Потом его направили руководить более крупным и солидным предприятием — Омским филиалом «Ростелекома», раз в десять превышающим по объёмам Горно-Алтайский.

Фото Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев отмечает 50-летний юбилей 2


В родной край, теперь ставший прекрасным местом для отдыха, Максим Кудрявцев вернулся, закончив магистратуру Новосибирского государственного технического университета по технике и технологии радиоэлектронных средств и средств связи, начал работать инженером-измерителем в производственной лаборатории «Электросвязь» Республики Алтай и вскоре «вырос» до её начальника. Потом его направили руководить более крупным и солидным предприятием — Омским филиалом «Ростелекома», раз в десять превышающим по объёмам Горно-Алтайский.


В 2011-м Максим Кудрявцев возглавил макрорегиональный филиал «Сибирь», обслуживающий 12 субъектов СФО, от Омска до Читы. Позже сделал ещё один рывок в карьерном росте: стал вице-президентом в масштабах всей компании «Ростелеком». За это время успел, между прочим, и второе высшее, на этот раз — экономическое, образование получить в Новосибирской академии экономики и управления.
В 2015 году был избран депутатом Законодательного собрания Новосибирской области. Работал заместителем председателя комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Законодательного собрания.


В 2016 году Кудрявцев ушёл в Государственную Думу. Новосибирцы избрали его депутатом от «Единой России» по Центральному одномандатному избирательному округу № 136. В нижней палате парламента вошёл в состав партийной фракции, занимал должность заместителя председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Выступил соавтором 45 законодательных инициатив.
С апреля 2022 года по апрель 2024 года работал заместителем губернатора Новосибирской области. Удостоен благодарности президента РФ, выпускник «Школы губернаторов».

Фото Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев отмечает 50-летний юбилей 3

16 апреля 2024 года Максим Георгиевич избран на должность мэра Новосибирска. Градоначальник женат больше 20 лет. Его супруга по образованию врач. У них есть дочь, сейчас ей 18 лет.

«Учился я всегда хорошо. Школу окончил с серебряной медалью, а жена с золотой. Посмотрим, с какими успехами дочь закончит школу. В семье у нас всегда всё было хорошо. Жена и дочь меня во всём поддерживают», ­— рассказывал ранее мэр в интервью Сиб.фм.

Кудрявцев не перевозил свою семью из столицы Сибири, когда работал в Москве. Мэр — член партии «Единая Россия». В декабре 2024 года был избран в президиум новосибирского регионального отделения партии.

Чем запомнился новый мэр

Первое с чего начал свою работу Кудрявцев на посту мэра — обновлять кадровый состав в департаментах муниципалитета и в городской администрации. По подсчетам опрошенных Сиб.фм экспертов, за год половину ключевых руководящих постов заняли новые люди: со многими их них Максим Георгиевич работал ранее.

Опрошенные Сиб.фм эксперты признают: кадровый состав в мэрии обновился существенно. Также они солидарно отметили: Новосибирск стал чище с приходом Кудрявцева.

Фото Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев отмечает 50-летний юбилей 4

«Оказалось, что можно просто вдвое увеличить штат работающих дворников, и катастрофы для бюджета никакой не случится. Газоны тоже стали обновляться, это заметно. Кудрявцев не смог реализовать все пункты своей предвыборной программы, но позитивных изменений нельзя не заметить», — сказал один из экспертов.
Можно также отметить работу Максима Кудрявцева в медиаполе. Его команда активно ведет телеграм-канал, оперативно реагируя на позитивные и негативные события города. Сам же градоначальник регулярно попадает в лидеры самых упоминаемых мэров в Сибирском федеральном округе.

Среди принятых Кудрявцевым решений на посту мэра можно отметить введений ограничений для электросамокатов, ужесточение санкций к недобросовестным подрядчикам, а также распоряжение закапывать коммунальные ямы быстрей, чтобы не допускать заброшенных разрытий (а если такие будут — им нужно давать фамилии, считает мэр Новосибирска).

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Виктор Бобровников
Главный редактор

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.