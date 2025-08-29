Мэру Новосибирска Максиму Кудрявцеву исполнилось 50 лет

Сегодня, 29 августа, мэр столицы Сибири Максим Кудрявцев отмечает свое 50-летие. Редакция Сиб.фм вспоминает его биографию и поздравляет с этим важным событием.

Максим Георгиевич Кудрявцев родился в Алтайском крае в семье педагогов, окончил школу с серебряной медалью, после чего поступил в НГТУ и НГУЭУ, где изучал радиотехнику и финансы.

Его карьера началась в ОАО «Сибирьтелеком», где он прошел путь от инженера до директора филиала в Омске.

В 2011 году Максим Георгиевич стал вице-президентом «Ростелекома», а в 2015-м — депутатом Законодательного собрания Новосибирской области. В 2016 году избран депутатом Государственной Думы, где активно работал в области информационных технологий и связи.

С апреля 2022 года по апрель 2024 года занимал должность заместителя губернатора Новосибирской области, а 16 апреля 2024 года Максим Георгиевич был избран мэром Новосибирска. 26 апреля 2024 года состоялась его инаугурация.

Редакция Сиб.фм поздравляет Максима Георгиевича с юбилеем, желает крепкого здоровья, энергии и дальнейших успехов в работе!

Напомним, что Максим Кудрявцев дал эксклюзивное интервью для Сиб.фм в годовщину работы на посту мэра.