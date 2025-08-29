Музыкальные педагоги Томской области подготовились к учебному году

Накануне нового учебного года томские преподаватели музыки побывали на конференции «Музыкальная педагогика» в Ханты-Мансийске.

Форум собрал более ста участников из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Омской, Томской, Тюменской, Оренбургской областей и Москвы. Опытные преподаватели столичных творческих вузов провели для коллег из регионов мастер-классы, лекции, семинары. Каждый слушатель получил сертификат государственного образца о повышении квалификации от Государственного музыкально-педагогического института им. Ипполитова-Иванова.

Наш регион представляли семь человек, в том числе преподаватель Детской школы искусств № 1 София Карпова. Уже двадцать лет она учит детей играть на домре.

«Профессия учителя музыки для меня всегда была лучшей и самой естественной. Мне хотелось дарить детям ощущение радости. Сейчас в моей работе мне нравится видеть результат ученика. Не лауреатство, а когда ребенок проходит путь от «совсем ничего не знаю о домре» до «как же мне нравится это произведение, мечтаю его выучить и сыграть», – рассказала София.

На конференцию она отправилась, потому что уверена, что учиться нужно всю жизнь, особенно если ты сам учитель. «Нужно подпитывать свою фантазию, так как от нее очень многое зависит в музыкальной педагогике. А участие в таких мероприятиях – самый верный способ найти нужные слова, «подглядеть» новый способ передать свою мысль и свой опыт ученику», – считает София Карпова.

Форум для педагогов проводится уже второй год в рамках проекта «Музыкальная мастерская Юрия Розума», который реализуется при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». С 2017 года в проекте приняли участие более 12,5 тыс. учеников музыкальных школ, их учителей и поклонников классической музыки.

Как отметил начальник департамента коммуникаций компании «Газпром нефть» Александр Дыбаль, «Музыкальная мастерская Юрия Розума» стала ответом на запрос преподавателей региональных музыкальных школ о создании регулярной системы повышения квалификации.

«Этот образовательный проект придумал и все эти годы возглавляет народный артист России профессор Юрий Розум. Вместе с нашей программой «Родные города» он создал систему ежегодных мастер-классов и семинаров, позволяющих преподавателям музыки из российских регионов получать новые навыки и обмениваться опытом. А с прошлого года мы организуем и ежегодную конференцию «Музыкальная педагогика», – рассказал Александр Дыбаль.

Сам же Юрий Розум считает такие проекты вкладом в будущее культуры. «Конференция демонстрирует не только высокий уровень организации, но и, что особенно приятно, живой интерес педагогов. Именно здесь они получают редкую возможность познакомиться с новыми методиками преподавания, обменяться опытом и вдохновением с коллегами, а также рассказать о себе и своих воспитанниках», – прокомментировал маэстро.

В рамках конференции прошла пленарная дискуссия о роли музыкального образования в развитии креативных индустрий. Культурная программа включала открытые лекции об истории русской классической музыки и роли искусства в образовании будущего. Завершился форум гала-концертом с участием Юрия Розума и экспертов конференции.