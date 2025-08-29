Новосибирец получил 5 лет условно и штраф за изготовление оружия

Ленинский районный суд Новосибирска вынес приговор 35-летнему местному жителю, признанному виновным в незаконном обороте оружия и боеприпасов.

Мужчина, согласно материалам дела, осознавал противоправность своих действий.

Следствием было установлено, что в конце 2022 года обвиняемый, проявляя интерес к охолощенному оружию, приобрел пистолет "Кольт 1911" с целью пополнения личной коллекции и развлекательной стрельбы за пределами городской черты.

Более того, подсудимый осуществил незаконную переделку заготовки ствола, чтобы адаптировать пистолет для стрельбы боевыми патронами. Им был самостоятельно изготовлен один боевой патрон. В ходе судебного процесса обвиняемый признал, что осознавал незаконный характер данных манипуляций.

Преступная деятельность новосибирца была выявлена сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области.

В итоге суд приговорил подсудимого к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года, а также назначил штраф в размере 110 тысяч рублей.

Ранее Сиб.фм писал о том, что новосибирца судят за то, что он бросил в вора камнем.