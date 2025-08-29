Новосибирца судят за то, что он бросил в вора камнем

Новосибирцу грозит тюрьма за то, что он камнем ранил вора, отобравшего у него телефон.

Инцидент, который может привести к тюремному сроку для потерпевшего, произошел 18 августа на станции Новогодняя. 45-летний Михаил уснул на скамейке, держа в руках смартфон. В этот момент вор выхватил гаджет и попытался скрыться.

Мужчина бросился в погоню, догнал вора и, чтобы остановить его, швырнул в него камень. Попадание пришлось в голову. Михаил забрал свой телефон и ушел с места происшествия, а грабитель остался лежать без сознания. Его состояние заметил прохожий, который и вызвал медиков. Об этом пишет издание "КП-Новосибирск".

Как выяснилось, вор получил тяжелую черепно-мозговую травму. Он провел две недели в коме, а после выхода из нее столкнулся с потерей памяти и был вынужден заново учиться говорить.

Через два дня после происшествия сотрудники следствия задержали самого Михаила — им помогли записи с камер наблюдения и показания свидетеля. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство. Сам он свою вину не признает, настаивая на отсутствии умысла причинить тяжкий вред.

Адвокат задержанного, Наталья Коломбет, уточнила, что следствие учитывает противоправные действия пострадавшего, который ранее уже был судим. Михаил, напротив, ранее к ответственности не привлекался, работал грузчиком и ухаживал за тяжелобольной матерью.

В настоящее время мужчина содержится в СИЗО, где, по словам защитника, его здоровье ухудшилось. Судебное заседание по этому делу запланировано на сентябрь.

