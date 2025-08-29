82.76% -1.2
сегодня 08:20
общество

При обысках у новосибирских топ-менеджеров НМИЦ Мешалкина изъяли золото, доллары и часы

Фото: freepik

Золото, доллары и часы изъяли при обысках у топ-менеджеров НМИЦ Мешалкина.

В ходе обысков у директора и его заместителя Национального медицинского исследовательского центра имени ак. Е. Н. Мешалкина были обнаружены слитки золота, десятки миллионов рублей наличными, а также коллекция дорогих часов. Эти действия связаны с уголовным делом по статье 290 УК РФ (взяточничество). Об этом сообщает ТАСС.

Во время задержания у фигурантов нашли рубли, 85 стодолларовых купюр и евро. Басманный районный суд Москвы рассмотрит вопрос о мере пресечения для задержанных.

Напомним, что 28 августа руководство «Национальный медицинский исследовательский центр им. академика Е.Н. Мешалкина» этапировали в Москву из Новосибирска.

Александр Борисов
журналист

