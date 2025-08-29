Учителя из Новосибирска могут получить выплату к 1 сентября

К 1 сентября учителя Новосибирской области могут получить дополнительную федеральную выплату в размере месячного оклада. Инициативу выдвинули депутаты Госдумы РФ.

Как сообщает РИА Новости, вице-спикер Борис Чернышов предложил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко закрепить ежегодную выплату ко Дню знаний для всех педагогов, включая работников дополнительного образования.

Отмечается, что такая мера направлена на оказание материальной поддержки учителям и повышение престижа профессии.

