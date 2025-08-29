Уже завтра, 30 августа, на Михайловской набережной пройдет День знаний

Завтра Михайловская набережная станет масштабной праздничной площадкой Линейки Первых, объединяющей школьников, студентов, педагогов и родителей.

В программе «Линейки Первых»:



— Подведение итогов летнего сезона

— Получение заряда энергии перед стартом нового учебного года

— Интерактивные зоны для наших гостей

— Мастер-классы и спортивные состязания

— Концерт с творческими номерами

А также конкурсы и подарки, победителей конкурсов ждут особые призы: прогулка на теплоходе, создание памятного сувенира и встреча со специальным гостем.

А кульминацией вечера станет концерт группы «Интонация» — лауреатов премии «Золотой Граммофон» и авторов всеми любимых хитов и «Пускай...» этот день станет ярким началом нового Учебного Года!

Организаторы мероприятия: региональное отделение «Движения Первых» Новосибирской области при поддержке Департамента молодежной политики НСО, Агентства поддержки молодежных инициатив, ресурсного центра «Навигаторы детства» и РОО «Союз пионеров». А также при поддержке генерального партнёра: ООО «Сибфм Групп».

Уже завтра, 30 августа, мы ждем тебя на Михайловской набережной (станция метро «Речной вокзал») в 12:00. Регистрируйся скорее — по ссылке и приводи с собой друзей, знакомых и семью!

Официальные партнёры:

«Вектор» федеральная академия вождения, ТЦ «Сан Сити»

Генеральный food-партнёр: SovaBar

Автомобильный партнер: Автошкола 54

Партнёр по безопасности: союз охранных предприятий "КРУК-С"

Партнёры мероприятия:

Группа Компаний «VIRA», Музыкальная школа «Виртуозы», Оптический салон «Зрение», федеральная сеть автошкол "Автостатус", футбольная школа «Динамо» в Новосибирске, Супер Лента, Благотворительный проект ИД "Советская Сибирь", Семейный развлекательный центр "Веселый остров", ФК "Сибирь"

Фуд-партнёры:

33 Пингвина, Кейти Кофе, Деревенское молочко, Хот-ДогБургерович, ИП Рябов Вячеслав Сергеевич, Кафе "Отдых"

0+

Реклама Региональное отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Новосибирской области ИНН:5406828669 Erid:2W5zFG7zHK6