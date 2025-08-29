82.76% -1.2
сегодня 13:31
общество

В Новосибирске Павел Новгородов избран новым ректором НГУЭУ

Фото: НГУЭУ

Новым ректором новосибирского вуза стал Павел Новгородов.

29 августа на конференции НГУЭУ большинство делегатов поддержали кандидатуру Павла Новгородова на пост ректора. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Известно, что в голосовании приняли участие 100 из 101 зарегистрированного делегата: 94 голоса были отданы за Новгородова, 6 — за Дмитрия Куницына. Самоотвод взяла Лада Шеховцова.

Официальное назначение состоится после приказа Минобрнауки России, срок полномочий Новгородова истекает 3 февраля 2026 года.

Ранее Сиб.фм писал, что директор Новосибирского зоопарка Шило получил благодарность президента.

0
Валерия Митрохина
Журналист

