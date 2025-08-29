В Новосибирске Павел Новгородов избран новым ректором НГУЭУ

Новым ректором новосибирского вуза стал Павел Новгородов.

29 августа на конференции НГУЭУ большинство делегатов поддержали кандидатуру Павла Новгородова на пост ректора. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Известно, что в голосовании приняли участие 100 из 101 зарегистрированного делегата: 94 голоса были отданы за Новгородова, 6 — за Дмитрия Куницына. Самоотвод взяла Лада Шеховцова.

Официальное назначение состоится после приказа Минобрнауки России, срок полномочий Новгородова истекает 3 февраля 2026 года.

