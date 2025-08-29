В Новосибирске прощаются с экс-министром строительства Иваном Шмидтом

29 августа в 14:00 началась церемония прощания с бывшим министром строительства Новосибирской области Иваном Шмидтом. Она проходит в «Крематории Закаменском», на месте работает журналист Сиб.фм

Прощание с Иваном Шмидтом пройдёт 29 августа (пятница) с 14:00 до 16:00 по адресу: г. Новосибирск, Гусинобродское шоссе, 78. (Большой зал прощания), «Крематорий Закаменский», «Похоронный дом ИМИ».

— Люди начали приезжать за час до прощания. Как сказал охранник крематория, ожидается около 400 человек. По словам одной из близких родственниц, Иван Шмидт скончался скоропостижно из-за инсульта. Никто этого не ожидал, — сообщает журналист Сибфм.

В крематорий приехали высокопоставленные сибиряки, среди которых журналист заметила министра транспорта Анатоля Костылевского, сенатора Владимира Городецкого, замгубернатора НСО Константина Хальзова и других известных персон.

У Шмидта остались двое сыновей.

О смерти Ивана Шмидта стало известно 27 августа. Большая часть его карьеры связана с Новосибирском. С 2001 года он трудился в администрации Советского района, став сначала начальником отдела строительства, а затем первым заместителем главы района. С 2012 года Шмидт перешел в мэрию Новосибирска, где возглавил департамент строительства и архитектуры. В 2014 году он стал министром строительства Новосибирской области. В декабре 2021 года Шмидт ушел из министерства и сосредоточился на управлении проектом ЦКП «СКИФ». Подробней о его жизненном пути по ссылке.