В новосибирских школах ограничили продолжительность учебного дня

Министерство просвещения РФ утвердило единые требования к организации учебного процесса в школах, которые будут действовать, в том числе, и в образовательных учреждениях Новосибирска.

Согласно новым нормам, учебный день должен начинаться не ранее 8:00 и завершаться не позднее 19:00 при условии обучения во вторую смену.

Особое внимание уделяется расписанию для отдельных категорий учащихся. Так, для пятиклассников, выпускников 9-х классов, а также для детей с ограниченными возможностями здоровья обучение должно быть организовано строго в первую смену. Новые правила полностью исключают проведение так называемых «нулевых» уроков и ведение образовательного процесса в три смены.

Учебный год для новосибирских школьников, как и по всей стране, начнется 1 сентября и завершится 26 мая. Администрации школ смогут самостоятельно выбирать систему организации периодов обучения — четверти или триместры.

Кроме того, для снижения нагрузки на учащихся установлены четкие нормы времени на выполнение домашних заданий. Так, первоклассники должны тратить на уроки не более часа в день, ученики 2-3 классов — полтора часа, а в четвертом классе — до двух часов. Все задания должны быть объявлены на уроке и продублированы в электронном дневнике до конца учебного дня.

