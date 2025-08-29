В ВОИР заявили на "Технопроме", что она станет общественно-государственной организацией

На полях XII международного форума «Технопром-2025» в Новосибирске прошло пленарное заседание, посвящённое подготовке кадров для технологического лидерства.

Модератором выступил заместитель Председателя Правительства РФ, глава Попечительского совета ВОИР Дмитрий Чернышенко.

В ходе мероприятия председатель Центрального совета ВОИР Владимир Кононов сообщил о значительном изменении статуса организации. По его словам, 3 августа 2025 года Президент России Владимир Путин поддержал инициативу преобразования Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов в общественно-государственную структуру.

Новая организация, сохраняя преемственность с советским прошлым, объединит лучшие традиции и современные подходы. Ключевой целью станет формирование единой системы поддержки и вовлечения в изобретательскую деятельность граждан всех возрастов — от детей до взрослых. Среди основных задач: внедрение новых технологий, развитие образовательных программ, популяризация изобретательства, а также защита прав и интересов авторов в России и за рубежом.

В планах ВОИР — масштабирование лучших региональных практик подготовки инженеров-изобретателей. Предполагается выстроить системное взаимодействие со школами, вузами и предприятиями в каждом субъекте РФ, обеспечить доступ к цифровым сервисам и мерам поддержки. Важным направлением работы станет коммерциализация изобретений.

По предварительным оценкам, деятельность обновлённого общества может вовлечь в научно-техническое творчество более 31 миллиона россиян.

