82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
30 августа, 17:33
пробки
3/10
погода
+20.9°C
курсы валют
usd 80.33 | eur 94.04
82.76% -1.2
сегодня
30 августа, 17:33
пробки
3/10
погода
+20.9°C
курсы валют
usd 80.33 | eur 94.04
сегодня 16:20
общество

Расписание пригородных поездов Новосибирска временно изменится

Фото: Сиб.фм

Из-за ремонта путей, который продлится до 1 октября, временно изменится расписание 15 пригородных поездов Новосибирска.

Об этом сообщили в группе «Экспресс-Пригород» в социальной сети ВКонтакте.

Корректировки затронут маршруты, следующие до Барабинска, Татарской, Чулымской, Коченево, а также от Дупленской до Новосибирска. Время отправления составов будет изменено: его сдвинут на срок от одной до 47 минут. Пассажирам советуют заранее уточнять новое расписание, чтобы спланировать поездку без задержек.

Ранее сообщалось, что план развития новосибирского метро обсудили на архитектурном форуме.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.