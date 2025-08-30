Расписание пригородных поездов Новосибирска временно изменится

Из-за ремонта путей, который продлится до 1 октября, временно изменится расписание 15 пригородных поездов Новосибирска.

Об этом сообщили в группе «Экспресс-Пригород» в социальной сети ВКонтакте.

Корректировки затронут маршруты, следующие до Барабинска, Татарской, Чулымской, Коченево, а также от Дупленской до Новосибирска. Время отправления составов будет изменено: его сдвинут на срок от одной до 47 минут. Пассажирам советуют заранее уточнять новое расписание, чтобы спланировать поездку без задержек.

