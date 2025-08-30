Архитекторы предложили новое название для новосибирского Академгородка

В рамках «Дней архитектуры» в Новосибирске эксперты предложили альтернативное название для Академгородка — «место сосредоточения людей с особыми запросами на качество городской среды». Это определение прозвучало в ходе дискуссии о развитии территории, состоявшейся 30 августа.

Участники обсуждения сошлись во мнении, что Советский район нуждается в джентрификации — преобразовании через облагораживание территории и последующее обновление социального состава. Декан факультета управления социокультурными проектами Московской высшей школы социальных и экономических наук Ольга Карпова предложила сделать акцент не на социальных центрах, а на культурном проекте, который сохранит уникальное наследие Академгородка.

Заместитель директора Института ядерной физики Алексей Васильев выделил три ключевые задачи: наведение порядка с инфраструктурой, включая ливневые стоки, создание современной среды для будущих поколений и формирование ясного ответа на вопрос о смысле жизни и работы в Академгородке, сообщает "МК в Новосибирске".

Председатель новосибирского отделения Союза архитекторов России Петр Долнаков подчеркнул необходимость баланса между сохранением наследия и развитием. По его мнению, территории требуется четкая стратегия на 5–15 лет, учитывающая государственные задачи и уникальную идентичность места.

Ранее сообщалось, что Академгородок в Новосибирске ждет новый торговый центр.