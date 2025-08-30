82.76% -1.2
сегодня 18:40
общество

Четырехлетняя девочка погибла в выгребной яме в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске летом 2025 года произошла трагедия: четырёхлетняя девочка погибла, упав в выгребную яму на территории частного дома в Ленинском районе.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, яма была выкопана с нарушением строительных норм и закрыта ненадлежащим образом.

По данным следствия, ребёнок осталась без присмотра и упала в яму, в результате чего погибла от попадания содержимого в дыхательные пути. В отношении отца девочки возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. В настоящее время дело направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.

Кристина Уколова
Журналист

