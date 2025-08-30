Форум Технопром в Новосибирске собрал рекордное количество участников

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко подвел итоги XII Международного форума технологического развития «Технопром-2025» в Новосибирске.

Мероприятие собрало рекордные 19 тысяч участников из 71 региона России и 32 стран мира.

Ключевой темой пленарного заседания стала подготовка кадров для технологического лидерства. Как отметил вице-премьер, достижение национальных целей развития, поставленных президентом Владимиром Путиным, требует опережающей подготовки квалифицированных специалистов. Для этого во всех девяти национальных проектах предусмотрены отдельные федеральные программы по подготовке кадров.

Особое внимание уделяется развитию инженерного образования. В текущем учебном году 44% бюджетных мест выделено на инженерные специальности, которые осваивают около 1,4 миллиона студентов. Локомотивами перезагрузки системы образования стали программы «Приоритет-2030» и «Передовые инженерные школы».

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников привел в пример адаптацию местной системы образования под нужды Центра коллективного пользования «СКИФ». Два ведущих вуза региона — НГТУ и НГУ — внедрили 14 образовательных программ, подготовив более 700 специалистов за три года. Уже сейчас в проектном офисе ЦКП «СКИФ» работают 52 выпускника НГУ.

Значительные изменения происходят и в системе среднего профессионального образования. Если в нулевые годы только 10-12% школьников выбирали колледжи, то в 2025 году этот показатель достиг 62%. Проект «Профессионалитет» объединил уже около 2,5 тысяч предприятий-партнеров.

На выставке форума были представлены перспективные разработки: детектор дронов из Севастополя, робототехнический комплекс «Омич» грузоподъемностью до 1000 кг из Омска, а также новосибирские разработки — гель для пылеподавления, нефтедеструктор для очистки почв и установка для кавитационной очистки воды.

Ранее сообщалось, что развитие новосибирской системы образования обсудили на форуме «Технопром».