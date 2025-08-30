Вице-премьер РФ Чернышенко насчитал 19 тысяч участников и 32 страны на новосибирском «Технопроме»

29 августа в заключительный день международного форума технологического развития«Технопром» его итоги подвел вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко. Из его доклада следует, что мероприятие посетили 19 тысяч участников из 71 субъекта страны и представители 32 государств.

«Уже много лет Новосибирская область становится местом притяжения представителей науки, образования, бизнеса, федеральных и региональных органов власти, иностранных гостей, и отлично справляется с этой ролью», — отметил вклад региона Чернышенко.

На мероприятии демонстрируются ведущие достижения науки и техники страны, а также идут круглые столы по наиболее важным вопросам, связанным с этим. Сиб.фм транслировал все три дня «Технопрома», а также вел специальную рубрику, ему посвященную. Смотрите, как это было в наших фотокарточках.