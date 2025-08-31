Под Новосибирском начали расширять Ордынскую трассу

Загруженный двухполосный участок превратят в современную четырехполосную магистраль. Работы продлятся до 2028 года.

На одном из самых загруженных выездов из Новосибирска, Ордынской трассе, стартовала долгожданная и масштабная реконструкция. Подрядчик АО «Новосибирскавтодор» приступил к работам на четырехкилометровом участке (с 15-го по 19-й км) трассы «Новосибирск — Кочки — Павлодар» в районе поселков Красный Восток и 8 Марта.

Как сообщили в Территориальном управлении автомобильных дорог (ТУАД), на данный момент на объекте уже развернут строительный городок, ведется расчистка территории и активный завоз материалов. В ближайшее время строители приступят к основному этапу — уширению земляного полотна.

Главная цель проекта — превратить проблемный двухполосный участок в современную четырехполосную магистраль. Это позволит значительно увеличить пропускную способность и повысить безопасность на популярном южном направлении.

Проект реконструкции предусматривает комплексное обновление инфраструктуры: будут построены два надземных перехода, которые позволят жителям ближайших поселков безопасно пересекать оживленную трассу, появятся четыре новые остановки общественного транспорта, оборудованные тротуарами, будет организована отдельная полоса для местного движения, отделенная от основного потока барьерным ограждением.

Кроме того, вдоль трассы установят современные шумозащитные экраны, а всю проезжую часть оснастят ярким и энергоэффективным светодиодным освещением. Дорожное покрытие будет выполнено из прочного щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Работы рассчитаны на длительный срок и разделены на десять этапов. Полностью завершить реконструкцию планируется в октябре 2028 года. В ТУАД заверили, что движение на участке будет организовано поэтапно, чтобы минимизировать неудобства для водителей.

