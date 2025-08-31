Стало известно, сколько школьников Новосибирска посещают кружки и секции

Рынок дополнительного образования в городе превысил 2 миллиарда рублей. Несмотря на популярность творческих направлений, власти делают ставку на технические и научные кружки, но сектор сталкивается с нехваткой современного оборудования.

В Новосибирске стартовала кампания по записи детей на программы дополнительного образования на новый учебный год, и цифры показывают, что этот сектор стал неотъемлемой частью жизни города. По данным мэрии, в прошлом году кружки и секции посещали более 133 тысяч детей, что составляет свыше 60% от общего числа школьников. Этот масштабный рынок, на который в 2025 году из бюджета выделено 2,2 млрд рублей, демонстрирует явный сдвиг в сторону прикладных и технических дисциплин.

Несмотря на то, что самым массовым направлением по-прежнему остаются художественные студии, анализ динамики показывает рост интереса к другим сферам. За последние три года количество технических, туристско-краеведческих и естественнонаучных программ увеличилось более чем на 50%. Это отражает стратегический курс на раннюю профориентацию и подготовку будущих инженеров и ученых. Только в 2025 году в городе было разработано свыше 600 новых программ, из которых 116 — технической направленности.

По мнению родительского сообщества, дополнительное образование решает сразу несколько задач: помогает ребенку найти свои интересы, оторваться от гаджетов и получить практические навыки. Кроме того, благодаря модели персонифицированного финансирования, на которую выделено более 300 млн рублей, кружки стали более доступными для семейного бюджета.

Однако участники рынка указывают на ряд системных проблем. Во-первых, это логистика: из-за двухсменного обучения в школах часто не хватает помещений, и родителям приходится тратить много времени на дорогу до специализированных центров. Во-вторых, и это ключевой вызов, — финансирование.

Как отмечают руководители образовательных центров, для привлечения детей в современные технические кружки необходимо дорогостоящее оборудование: робототехника, VR-системы, дроны и станки для программирования. Текущего уровня финансирования, по их словам, недостаточно для оснащения всех площадок на должном уровне, что тормозит развитие самых перспективных направлений.

Таким образом, сектор дополнительного образования в Новосибирске находится на подъеме, но его дальнейший качественный рост напрямую зависит от решения инфраструктурных и финансовых вопросов.

